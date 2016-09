Das Dokumenten-Management



Inhalt und Leseprobe Konzepte, Techniken und Lösungen

Stefan Wichmann

Dieses Buch ist beim Verlag vergriffen.

Dokumente elektronisch so verwalten, daß sie jederzeit wieder gefunden werden können — das leistet ein Dokumenten-Management. Nicht nur in großen Firmen mit viel Schriftverkehr ist das ein Muß, auch in kleineren Betrieben kann der professionelle Umgang mit Postein- und ausgang viele Vorteile bringen.

Dieses Buch spannt den Bogen von einer Dokumentenverfolgung in einem Betrieb mit nur wenigen Arbeitsplätzen bis hin zum Management hunderttausender Dokumente in einem Großbetrieb. Ziel ist es, dem Leser einen Überblick über die Konzepte und Techniken zu geben, so daß er fundierte Entscheidungen treffen und mit Anbietern von Lösungen auf Augenhöhe verhandeln kann.

Es vermittelt das nötige Grundlagenwissen über den Aufbau professioneller Workflows, stellt die an einer Dokumentenverwaltung beteiligten Komponenten vor, erläutert die Konvertierung und Steuerung von Datenströmen und zeigt verschiedene Programme für alle Phasen der Dokumentenverarbeitung in Klein- und Großbetrieben. Beschrieben werden der Posteingang, das Drucken, die Postoptimierung und die Archivierung von Dokumenten. Dabei werden alle Arbeitsschritte gezeigt.

Die Themen:

ISBN-13 978-3-936546-46-0 384 Seiten (gebunden) € 49,90 (D) / € 51,75 (A) / sFr 78,- Bestellen!

