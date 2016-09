Fachbücher und Sachbücher schreiben



Standardwerk zu Gliederung, Kapitelaufbau und Stoffvermittlung

Rosa Riebl

Das Schreiben eines Sach- oder Fachbuchs stellt für jeden Autor eine große Herausforderung dar. Damit das Projekt nicht irgendwann in einem inhaltlichen Chaos endet, liefert dieses Werk für alle Phasen vom Konzept bis zur Veröffentlichung konkrete Anleitungen. Die Ausführungen gelten für Lehrbücher, allgemeine Sachbücher und Ratgeber, die für die Veröffentlichung in einem Verlag gedacht sind, ebenso für wissenschaftliche Arbeiten. Dabei bleibt die Autorin nie unverbindlich, für jeden Arbeitsschritt erteilt sie präzise Ratschläge, die sich in der Lektoratspraxis bewährt haben.

Gezeigt werden alle Etappen auf dem Weg eines Autors:

Die Autorin ist seit dreißig Jahren Lektorin für technische Fachbücher und seit zwanzig Jahren Inhaberin eines Fachverlags. Sie hat bereits mehrere Bücher als Allein- und Koautorin geschrieben.

ISBN 978-3-936546-76-7 432 Seiten € 34,90 (D) / € 36,20 (A) / sFr 54,60 Bestellen!

