Farbtreue Fotos

Probekapitel Geräte kalibrieren, Bilder justieren

Herwig Diessner

Sie besitzen eine Digitalkamera, einen Computer und Drucker und ärgern sich immer darüber, daß die Farben der Bilder auf dem Ausdruck ganz anders aussehen als auf dem Monitor. Oder wollen nicht länger hinnehmen, daß es unmöglich scheint, ein Bild zu scannen und eine farbtreue Darstellung in der Ausgabe zu erreichen.

Dieses Buch zeigt anhand aktueller und erschwinglicher Soft- und Hardware, daß Farbmanagement heutzutage nicht nur mehr den Druckprofis vorbehalten ist. Es erklärt, wie Farben in den verschiedenen Geräten verwaltet und aufeinander abgebildet werden, so daß sie in allen Phasen des Bildbearbeitungsprozesses identisch aussehen.

Den Anfang macht der Monitor als Dreh- und Angelpunkt der Arbeiten, für den anhand moderner Soft- und Hardware Farbprofile erstellt werden, so daß eine gleichbleibende Farbdarstellung sichergestellt ist. Anschließend werden die Eingabegeräte justiert: die Digitalkamera und der Scanner. Bei den Ausgabegeräten werden verschiedene Druckertypen kalibriert, auch Fernseher und Beamer werden kurz angerissen. Abschließend wird noch erläutert, wie der Arbeitsablauf bei der Nachbearbeitung von Fotos gestaltet werden sollte.

Die eingelegte Schwarz-Weiß-Grau-Karte ist ein praktisches Hilfsmittel zu schnellen Farbkorrektur und den Weißabgleich der Kamera.

