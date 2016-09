Morfik AppsBuilder



Inhalt und Leseprobe Morfik-Pascal : ein Beitrag zu Morfiks Erweiterungen der Pascal-Syntax aus der Toolbox 1'2009 Web-Anwendungen mit Pascal und Basic

Christian Bleske

Dieses Buch ist beim Verlag vergriffen.

Web-Anwendungen schreiben ohne JavaScript- und HTML-Kenntnisse und der Besucher der Seite braucht kein Plugin zu installieren — das macht Morfik AppsBuilder möglich! In dieser revolutionären AJAX-Entwicklungsumgebung für Windows findet die Softwareentwicklung wahlweise in Basic, Pascal, C# und Java statt, und dabei ist die IDE so einfach zu bedienen wie MS Access. Das Ergebnis sind echte Web-Applikationen für Windows- und Linux-Server.

Das Buch schlägt die Brücke zwischen den Software-Entwicklern und Web-Designern und vermittelt Lesern mit Grundkenntnissen in einer der Hochsprachen alles nötige Wissen über den Morfik AppsBuilder. Nach der Beschreibung der IDE wird der Aufbau eines Morfik-Projekts erklärt und es werden alle Steuerelemente anhand von Beispielen vorgestellt. Die Anbindung an Datenbanken bildet ein umfangreiches Kapitel, in dem sowohl der Zugriff auf den internen Firebird-Server als auch auf verschiedene externe Datenbanken demonstriert wird. Wichtige Techniken für moderne Web-Anwendungen wie das Schreiben von Einbinden von Webservices und das Speichern von Benutzereingaben vervollständigen das Buch.

Die CD-ROM ist die Werkzeugkiste des Buchs. Auf ihr befindet sich ein speziell zusammengestellter Morfik AppsBuilder 2.0, die Freeware-Version Morfik Express 1.2 und die 30-Tage-Vollversion von AppsBuilder 1.4.

Die Themen:

Auf der CD:

Weiterführende Links: Bücher zu verwandten Themen:

ISBN-13 978-3-936546-54-5 399 Seiten (Broschur) € 49,90 (D) / € 51,75 (A) / sFr 78,- Bestellen!

Zurück zum Anfang