Das Virtualisierungs-Buch

Inhalt/Index

Vorwort Workstation · Server · Rechenzentrum

Herausgegeben von Fabian Thorns

Dieses Buch liegt in einer erweiterten und aktualisierten Neuausgabe vor. Die alte Ausgabe ist nicht mehr verfügbar.

Sie wollen als sicherheitsbewußter Anwender in einer isolierten Umgebung auf das Internet zugreifen? Oder Sie sind Software-Entwickler und brauchen unterschiedliche Testumgebungen ohne Dual-Boot und zusätzliche Hardware? Vielleicht wollen Sie ja auch als Hoster oder Systemadministrator in einem Rechenzentrum Dienste und Arbeitsumgebungen einzelner Abteilungen und Kunden voneinander trennen, damit jede isoliert von den anderen arbeiten kann, und das alles ohne weitere Computer?

Die Antwort auf alle diese Fragen lautet »Virtualisierung«. Dieses Buch erklärt die verschiedenen Verfahren und beleuchtet ihre Stärken und Schwächen. Die Arbeit mit allen wichtigen freien und kommerziellen Softwareprodukten wird gezeigt.

Den Anfang machen Wine und Cygwin, die Anwendungen und Anwendungsumgebungen eines eigentlich fremden Systems auf den Arbeitsplatz holen und so Programme und Werkzeuge beider Systeme integrieren. Im nächsten Schritt wird in einer virtuellen Maschine wie VMware Workstation, Parallels oder QEMU, ein Gastsystem gestartet, in dem beispielsweise neue Anwendungen oder ganze Betriebssystemumgebungen gefahren werden. Echte virtuelle Maschinen wie VMware ESX-Server und Xen, die sogar ein eigenes Betriebssystem besitzen, werden ausführlich gewürdigt.

Bei den virtuellen Servern werden Partitionierungsverfahren wie Linux VServer, Virtuozzo/OpenVZ, Jails und Solaris Zones besprochen, die innerhalb eines Betriebssystems Dienste und Anwendungen voneinander isolieren.

Die Themen:

Weiterführende Links: Bücher zu verwandten Themen:

ISBN 3-936546-43-6 665 Seiten (Broschur) € 49,90 (D) / € 51,75 (A) / sFr 78,-

Zurück zum Anfang