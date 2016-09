Writer-Tuning

Inhalt

Vorwort 194 clevere Tips und Tricks für OpenOffice.org 2 und StarOffice 8

Franz Böhm

Dieses Buch ist beim Verlag vergriffen.

Writer ist das mächtige Textverarbeitungsmodul in OpenOffice und StarOffice. Dem Ein- und Umsteiger erschließt sich zwar dessen Funktionalität recht schnell, dennoch bleiben oft Fragen offen, wie bestimmte Aufgaben am besten gelöst werden.

Dieses Buch zeigt ohne Umwege, wie man in Writer am schnellsten zum Ziel kommt. Aufgebaut ist in acht Themenbereiche, die alle erdenklichen Einsatzgebiete der Textverarbeitung abdecken. In insgesamt 194 Tips und Tricks gibt der Autor wertvolle Lösungen, Hinweise und Anregungen für

Selbst erfahrene Anwender werden bei der Lektüre viele Aha-Erlebisse haben!

ISBN 3-936546-40-1 383 Seiten (Broschur) € 24,90 (D) / € 25,80 (A) / sFr 38,90 Bestellen!

